POL-CLP: Nachtrag zu PM von gestern: Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit dreister Unfallflucht

Bitte um Korrektur einer gestrigen Pressemeldung für den Bereich Essen (Oldenburg). Hier wurde in der MT versehentlich die falsche Telefonnummer gedruckt (92400 statt 924700). Vielen Dank!

Am Sonntag, dem 05. September 2021, kam es gegen 16.05 Uhr in der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein(e) bislang unbekannter Fahrzeugführer(in) parkte mit einem schwarzen PKW Audi mit Oldenburger Kennzeichen links neben der Kirchstraße in Fahrtrichtung Quakenbrück. Als er/sie beabsichtigte, in entgegengesetzter Richtung wegzufahren, geriet er/sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem 61-jährigen Motorradfahrer aus Schneiderkrug, der mit seinem Krad in Richtung Quakenbrück unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte und wurde mittelschwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er/sie fuhr allerdings noch zwei Mal an der Unfallörtlichkeit vorbei, ohne Hilfe zu leisten, bevor er/sie endgültig flüchtete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (05434) 924700 entgegen.

