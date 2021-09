Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl von Kupfer

In der Zeit zwischen Freitag, 03. September 2021, 17.00 Uhr, und Montag, 06. September 2021, 07.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Kindergarten in der Tegernseestraße ein aus Kupfer bestehendes Fallrohr sowie diverse dazugehörige Befestigungsschellen und -klappen. Weiter wurde versucht, in drei auf dem Gelände befindliche Abstellschuppen einzudringen. Dieser Versuch misslang. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Brand eines Abfallbehälters

Am Montag, 06. September 2021, kam es gegen 13.50 Uhr am Cloppenburger Bahnhof zu einem Brandgeschehen: Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Inhalt eines Abfallbehälters am Bahnsteig 2 in Brand. Der Brand konnte durch die vor Ort eingesetzten Beamten noch vor Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr gelöscht werden. Am brandbetroffenen Abfallbehälter entstand leichter Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Brand

Am Montag, 06. September 2021, kam es gegen 19.15 Uhr in der Helgolandstraße zu einem Brandgeschehen: Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten auf einem auf einem Balkon einer Mietwohnung im 1. Obergeschoss ein Mülleimer sowie ein Kunststofftisch in Brand. Das Feuer griff anschließend auf ein an der Klinkerwand angebrachtes Kabel einer Satelliten-Anlage über. Durch die starke Hitzeentwicklung platzten Teile des Mauerwerks sowie der Balkonbrüstung ab. Auch die Thermopen-Verglasung der offenstehenden Balkontür zersprang. Durch die Rauchgasentwicklung wurde das Wohnzimmer stark verrußt. Das Feuer konnte durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Cloppenburg gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Die entstandene Schadenshöhe beträgt 5000,-- Euro.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. September 2021, kam es zwischen 07.50 Uhr und 09.00 Uhr in der Bahnhofstraße, in Höhe des dortigen Cafes, zu einer Verkehrsunfallflucht: Der graue PKW Mercedes W 211 eines 81-Jährigen aus Garrel stand abgeparkt auf einem Parkstreifen. Als der Garreler zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er fest, dass der linke Seitenspiegel aus der Verankerung gebrochen war. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 06. September 2021, kam es zwischen 08.00 Uhr und 11.30 Uhr im Rathausweg zu einer Verkehrsunfallflucht: Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit einem bislang unbekannten Fahrzeug den schwarzen PKW Seat Mii einer 45-Jährigen aus Cloppenburg, indem er die Heckstoßstange linksseitig zerkratzte. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 300,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, 06. September 2021, kam es gegen 17.15 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 48-Jährige aus Cloppenburg, ein 56-Jähriger aus Wildeshausen und ein 51-Jähriger aus Höltinghausen befuhren in genannter Reihenfolge mit ihrem PKWs bzw. einem Omnibus die Emsteker Straße aus Richtung Cloppenburg kommend in Fahrtrichtung Emstek. Als die 48-Jährige und der 56-Jährige verkehrsbedingt halten mussten, erkannte dies der 51-Jährige zu spät und fuhr mit seinem Bus auf den PKW des 56-Jährigen auf. Hierdurch wurde sein PKW auf den PKW der 48-Jährigen aufgeschoben. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt 3000,-- Euro. Die 48-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht.

Cloppenburg - Diebstahl eines E-Bikes

In der Zeit zwischen Samstag, 04. September 2021, 22.00 Uhr, und Sonntag, dem 05. September 2021, 17.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter Am Capitol das E-Bike eines 60-Jährigen aus Lastrup. Bei dem E-Bike handelt es sich um ein sportliches Fahrrad der Marke Specialized, Modell: Turbo, vado como mit einer Reifengröße von 26 Zoll. Die Rahmenfarbe ist weiß, die Schutzbleche sind silbern. Der Lenker ist gerade. Sattel, Felgen und Lenkergriffe sind schwarz. Das Pedelec verfügt über eine 8-Gang-Kettenschaltung. An dem E-Bike war eine Fahrradtasche hinten, sowie zwei kleine vorne und unter dem Sattel angebracht. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung an PKW

In der Zeit zwischen Sonntag, 05. September 2021, 19.00 Uhr, und Montag, 06. September 2021, 07.00 Uhr, kam es im Windmühlenweg zu einer Sachbeschädigung an einem schwarzen PKW Opel Adam einer 23-Jährigen aus Löningen. Bislang unbekannte Täter beschädigten den PKW entlang der Beifahrertür mit einem spitzen Gegenstand. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 200,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (05432) 803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall

Am Montag, 06. September 2021, kam es um 16.35 Uhr auf der Elberger Straße zu einem Verkehrsunfall: Eine 55-Jährige aus Löningen befuhr mit ihrem PKW die Elberger Straße aus Richtung Wachtum kommend in Fahrtrichtung Löningen. Kurz vor der Ortschaft Elbergen beabsichtigte sie, eine vorausfahrende 51-Jährige aus Löningen zu überholen. Beim Überholvorgang geriet die 55-Jährige jedoch zu weit nach rechts und fuhr auf die hintere linke Seite des PKW der 51-Jährigen auf. Durch den Unfall wurde die 55-Jährige schwer verletzt. Sie wurde durch die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Löningen aus ihrem PKW geborgen und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Die 51-Jährige wurde mit leichten Verletzungen mittels eines Rettungswagens einem Krankenhaus zugeführt. Zur entstandenen Schadenshöhe liegen keine Informationen vor.

Essen (Oldenburg) - Diebstahl einer Grabpflanze

Zwischen Freitag, 03. September 2021, 17.00 Uhr, und Samstag, 04. September 2021, 15.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einer frischen Grabstelle des Friedhofes an der Beverner Straße eine mit einer Hortensie bepflanzte Grabschale. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (05432) 924700 entgegen.

Garrel - Einbruchdiebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 03. September 2021, 17.00 Uhr, und Montag, 06. September 2021, 08.10 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter gewaltsam in ein Betriebsgebäude in der Dieselstraße ein. Entwendet wurde offensichtlich nichts. Der entstandene Sachschaden beträgt 3000,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Garrel unter der Telefonnummer (04474) 939420 entgegen.

