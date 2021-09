Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cappeln - Diebstahl eines Mobiltelefons

Am Sonntag, den 05. September 2021, kam es gegen 07.00 Uhr morgens in der Hauptstraße zum Diebstahl eines schwarzen Apple Iphone 12 inkl. einer Handyhülle der Firma besche. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Cappeln unter der Telefonnummer (04478) 958600 entgegen.

Emstek - Sachbeschädigung

Am Samstag, 04. September 2021, zwischen 14.30 Uhr und 18.00 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Anton-Wempe-Straße die Eingangstür des dortigen Pfarrhauses. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Emstek unter der Telefonnummer (04473) 932180 entgegen.

Löningen - Sachbeschädigung

Am Sonntag, 05. September 2021, zwischen 01.20 Uhr und 02.30 Uhr, beschädigten bislang unbekannte Täter im Wittekindsweg zwei Absperrpoller aus Metall. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 100,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Löningen unter der Telefonnummer (05432) 803840 entgegen.

Cloppenburg - Sachbeschädigung

Am Sonntag, dem 05. September 2021, gegen 19.30 Uhr, entfernten bislang unbekannte Täter in der Nußbaumallee Dachplatten vom Kabinentrakt des TuS Emstekerfeld und warfen diese auf die Pflasterung, wodurch die Dachplatten zerstört wurden. Hierdurch entstand ein Sachschaden von 500,-- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Cloppenburg - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 05. September 2021, wurde gegen 19.40 Uhr in der Inselstraße ein 60-jähriger Fahrzeugführer aus Cloppenburg festgestellt, welcher augenscheinlich unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Da der 60-Jährige einem freiwilligen Atemalkoholtest nicht zustimmte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren gegen ihn eingeleitet.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall mit dreister Unfallflucht

Am Sonntag, dem 05. September 2021, kam es gegen 16.05 Uhr in der Kirchstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein(e) bislang unbekannter Fahrzeugführer(in) parkte mit einem schwarzen PKW Audi mit Oldenburger Kennzeichen links neben der Kirchstraße in Fahrtrichtung Quakenbrück. Als er/sie beabsichtigte, in entgegengesetzter Richtung wegzufahren, geriet er/sie auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort frontal mit einem 61-jährigen Motorradfahrer aus Schneiderkrug, der mit seinem Krad in Richtung Quakenbrück unterwegs war. Der Motorradfahrer stürzte und wurde mittelschwer verletzt. Er wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Der/die Unfallverursacher/in entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Er/sie fuhr allerdings noch zwei Mal an der Unfallörtlichkeit vorbei, ohne Hilfe zu leisten, bevor er/sie endgültig flüchtete. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeistation Essen (Oldenburg) unter der Telefonnummer (05434) 924700 entgegen.

Höltinghausen - Verkehrsunfall

Am Sonntag, 05. September 2021, kam es um 14.45 Uhr in der Eisenbahnstraße zu einem Verkehrsunfall: Ein 21-jähriger Fahrzeugführer aus Höltinghausen befuhr mit seinem PKW die Eisenbahnstraße in Fahrtrichtung Brinkmannstraße. Eine 20-Jährige aus Emstek befuhr mit ihrem PKW zur gleichen Zeit die Eisenbahnstraße in entgegengesetzter Richtung. In einer Kurve kam es zum seitlichen Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die unfallbeteiligten Personen blieben unverletzt. An ihren PKW entstand Sachschaden von 5000,-- Euro. Im Zuge der polizeilichen Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 21-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Diesbezüglich werden gesonderte Ermittlungen geführt.

