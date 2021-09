Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 04./05.09.2021

Cloppenburg/Vechta (ots)

26676 Barßel OT Harkebrügge - Rollerdiebstahl/ Zeugenaufruf

Bei einem Diebstahl von Freitag auf Samstag (Tatzeit zwischen 20:00 Uhr und 12:45 Uhr) ist ein extra mit einem Kettenschloss gegen Wegnahme gesicherter Roller von einem Grundstück (Carport)in der Straße Am Hasenkamp entwendet worden. Der oder die Täter fuhren vermutlich in der Nacht durch Harkebrügge. Anschließend wurde der Roller angezündet und in einem Graben in der Fasanenstraße in Harkebrügge zurückgelassen. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 1590,- Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Barßel (Tel.: 04499-922620) zu melden. Die Ermittlungen dauern an.

