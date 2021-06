Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.06.2021 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Kind von Auto angefahren

Ein 12-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag in Bad Mergentheim von einem Auto angefahren. Der Junge radelte gegen 17 Uhr mit seinem Fahrrad über einen Zebrastreifen in der Poststraße. Die 78 Jahre alte Fahrerin eines Mercedes bemerkte das Kind wohl zu spät und kollidierte mit diesem. Der Junge stürzte zu Boden und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Das Fahrrad und der Mercedes wurden nicht beschädigt.

Igersheim/ Niederstetten: Rettungshubschrauber bei Arbeitsunfällen im Einsatz

Gleich zweimal mussten Rettungshubschrauber am Mittwochmorgen nach Arbeitsunfällen Verletzte in Kliniken bringen. Um kurz vor 8 Uhr entlud ein Arbeiter in Igersheim-Harthausen Paletten mit Ziegeln. Weil eine der Paletten zur Seite kippte versuchte der Mann diese abzufangen. Dieser Versuch misslang, wobei der 58-Jährige sich schwere Verletzungen zuzog. Er wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus geflogen. Eine Stunde später verletzte sich ein 62-Jähriger bei Arbeiten in Niederstetten. Der Mann hatte auf einem Wintergarten gearbeitet, als plötzlich eine Glasplatte unter ihm einbrach und er fast drei Meter kopfüber in die Tiefe stürzte. Die Besatzung eines Rettungshubschraubers brachte den Schwerverletzten in eine Klinik.

Weikersheim: Heuballen gestohlen - Zeugen gesucht

In Weikersheim stahlen Unbekannte am Montag oder Dienstag zwei auf einer Wiese gelagerte Heuballen. Die Rundballen lagen auf der Tauberwiese am Taubertalradweg zwischen Weikersheim-Elpersheim und Bad Mergentheim-Markelsheim. Zwischen 18 Uhr am Montagabend und 18 Uhr am Dienstagabend kamen der oder die Unbekannten wohl mit einem Fahrzeug zum Tatort, luden die beiden circa 300 Kilogramm schweren Heuballen auf und verschwanden unerkannt. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Weikersheim unter der Telefonnummer 07934 99470 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell