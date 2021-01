Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, Verkehrsunfallflucht, Fahrertür massiv beschädigt

HörstelHörstel (ots)

Am Freitag (08.01.21)ist in Riesenbeck auf der Bergeshöveder Straße in Höhe Gerlindkamp in dem dortigen Neubaugebiet ein geparkter Pkw beschädigt worden. Der silberne Toyota Celica war in der Zeit von 07.40 Uhr bis 13.50 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt. Durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer wurde die Fahrertür massiv beschädigt. Es ist ein Schaden von schätzungsweise rund 2500 Euro entstanden. Der Unfallverursacher, vermutlich ein Lkw, entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei Rheine unter der Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell