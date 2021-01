Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, stark beschädigter BMW vorgefunden, Unfallorte unter möglicher Beteiligung des BMW gesucht

WesterkappelnWesterkappeln (ots)

Im Fall eines schwer beschädigten BMWs sucht die Polizei in Ibbenbüren nach einem oder mehreren Unfallörtlichkeiten im Kreis Steinfurt. Der graue BMW 525D ist am Sonntag (10.01.21) zwischen 09.00 Uhr und 09.30 Uhr an der Vidumstraße geparkt vorgefunden worden. Der Wagen wies diverse Schäden im Frontbereich sowie zahlreiche Kratzer an der hinteren rechten Seite auf. Die Schadenshöhe liegt schätzungsweise bei rund 5000 Euro. Der BMW war möglicherweise an einem oder mehreren Unfällen im Bereich der Gemeinde Westerkappeln und/oder in umliegenden Gemeinden und Städten beteiligt. Ermittlungen beim Fahrzeughalter blieben bislang ohne Erfolg. Der oder die genauen Orte, wo es zu den schweren Beschädigungen an dem BMW kam, sind unbekannt. Ein Zeuge hatte den Wagen bereits am Samstag (09.01.21) gegen 17.00 Uhr an der Vidumstraße stehen sehen. Ob es die Beschädigungen da bereits gegeben hat, ist unklar. Die Polizei in Ibbenbüren nimmt Hinweise zum Sachverhalt bzw. möglichen Unfallorten entgegen unter Telefon 05451/591-4315.

