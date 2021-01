Polizei Steinfurt

POL-ST: Rauchentwicklung im Keller

SteinfurtSteinfurt (ots)

Wettringen, Werninghoker Straße 10.01.2021, 17:15 Uhr

Die Polizei wurde am späten Nachmittag über den Notruf 110 durch die Bewohner des Einfamilienhauses über eine starke Rauchentwicklung in den Kellerräumen informiert. Die Polizei alarmierte die Feuerwehr über die Kreisleitstelle (112). Bei Eintreffen von Polizei und Feuerwehr waren die Bewohner bereits außerhalb des Hauses. In den Kellerräumen wurde eine starke Rauchentwicklung festgestellt. Verursacht wurde diese vermutlich durch Akkus, die in den Kellerräumen zum Laden angeschlossen waren. Durch die Feuerwehr wurden die Akkus nach draußen verbracht. Personen wurden bei diesem Einsatz nicht verletzt. Es entstand nur geringer Sachschaden.

