Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Katalysatoren

In der Zeit zwischen Dienstag, 31. August 2021, 15.00 Uhr, und Samstag, 04. September 2021, 18.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Täter von einem Betriebsgelände eines Gebrauchtwagenhändlers in der Kirchstraße in Essen (Oldenburg) zwei Katalysatoren von dort ausgestellten Opel Zafira. Des Weiteren wurde eine Eingangstür zum Lagerhaus gewaltsam geöffnet. Hieraus wurden vier Gebrauchtreifen sowie eine Musikanlage entwendet. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Cloppenburg unter der Telefonnummer (04471) 18600 entgegen.

Löningen - Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Zwischen Freitag, 03. September 2021, 18.00 Uhr, und Samstag, 04. September 2021, 07.30 Uhr, kam es in der Gartenstraße in Löningen zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Ein bisher unbekannter Täter lockerte die Radmuttern von zwei vor der dortigen Rettungswache abgestellten Pkw Ford Mondeo und VW Golf. Ein Geschädigter bemerkte die gelösten Radmuttern während der Fahrt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Löningen unter der Telefonnummer (05432) 803840 in Verbindung zu setzen.

Cloppenburg - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 04. September 2021, in der Zeit von 04.00 bis 04.30 Uhr, ereignete sich in Cloppenburg, Soestenstraße, ein Verkehrsunfall. Ein Fahrzeugführer kam mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und touchierte einen Straßenbaum. Anschließend verließ der Verursacher die Unfallstelle, ohne sich um den entstanden Schaden zu kümmern. Der verunfallte Pkw wurde im Nahbereich zur Unfallstelle aufgefunden. Im Anschluss konnte ein 28-jähriger Mann aus Horstmar (NRW) als Fahrzeugführer ermittelt werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht. Der Gesamtschaden wird auf 7.500 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 04. September 2021, gegen 15.10 Uhr, kam es in Cloppenburg, Löninger Straße / Ecke Anemonenstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 36-jähriger Lastruper fuhr an einer Ampelkreuzung auf einen verkehrsbedingt wartenden Pkw auf. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Lastruper unter Alkoholeinfluss stand. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 0,43 %o. Daraufhin wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet. Der Gesamtschaden wird auf 500 Euro geschätzt.

Garrel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Samstag, 04. September 2021, gegen 17.00 Uhr, befuhr ein 34-jähriger Oldenburger mit einem Pkw die Petersfelder Straße in Garrel und beabsichtigte nach links in die Adolph-Kolping-Straße abzubiegen, als ein 52-jähriger Radfahrer aus Garrel vom Gehweg auf die Straße hinter den Pkw fuhr. Der Radfahrer geriet ins Straucheln und fiel vom Rad. Er versuchte noch, sich am Pkw festzuhalten, wodurch dieser leicht beschädigt wurde. Der Radfahrer blieb unverletzt, allerdings stand er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von 2,05 %o. Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Löningen - Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Am Samstag, 04. September 2021, gegen 17.35 Uhr, befuhr ein 18-jähriger Löninger mit einem Pkw VW Caddy die Alte Löninger Straße aus Richtung Wachtum kommend. Er kam mit dem Pkw zunächst nach links von der Fahrbahn ab und anschließend nach rechts. Hier kollidierte das Fahrzeug mit einem Straßenbaum. Der 18-jährige Fahrzeugführer wurde mit einem Rettungshubschrauber schwer verletzt dem Krankenhaus Meppen zugeführt. Der entstandene Gesamtschaden wird auf 11.000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Sonntag, 05. September 2021, gegen 04.00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Emsteker mit einem Pkw den Speckenweg in Cloppenburg. Bei einer Kontrolle wurde festgestellt, dass er unter dem Einfluss alkoholischer Getränke stand. Ein Test an einem Alcomaten ergab einen Wert von 0,5 %o. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell