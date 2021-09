Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Essen (Oldenburg) - Diebstahl von Terrasse einer Gaststätte In der Nacht vom 02. September 2021 auf den 03. September 2021 entwendeten bislang unbekannte Täter einen Tisch und sechs Stühle einer Gaststätte in Essen an der Lange Straße. Der Tisch und die Stühle befanden sich auf der Terrasse. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432/803840 entgegen.

Cloppenburg - Brand in Obdachlosenunterkunft Am 03. September 2021 gegen 17:07 Uhr brach aus bislang unbekannten Gründen im Wohnzimmer einer Obdachlosenunterkunft in Cloppenburg an der Cappelner Straße ein Feuer aus, welches dort auf den gesamten Bungalow übergreift. Zur Brandzeit befanden sich drei Personen in dem Objekt, wobei eine durch den entstandenen Rauch leicht verletzt wurde. Das Wohnhaus wurde durch den Brand unbewohnbar. Es entstand ein Sachschaden von etwa 125.000 Euro.

Emstek/Bühren - Verkehrsunfallflucht

Am 02. September 2021 um 13:31 Uhr fuhr in Bühren bei einer Tankstelle an der Sülzbührener Straße ein LKW gegen eine Tanksäule, beschädigte diese durch die Kollision und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473/932180 entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pedelec-Fahrerin Am 03. September 2021 um 12:05 Uhr befuhr ein 28-jähriger Garreler mit seinem PKW die Emsteker Straße in Cloppenburg stadteinwärts und beabsichtigte, nach rechts auf das Grundstück einer Tankstelle zu fahren. Dabei übersah er eine 66-jährige Pedelec-Fahrerin aus Cloppenburg, die den Radweg an der Emsteker Straße in gleicher Richtung befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten, wobei die Pedelec-Fahrerin leicht verletzt wurde.

Löningen - Verkehrsunfall zwischen LKW und PKW Am 03. September um 14:15 Uhr befuhr eine 22-jährige Löningerin mit ihrem PKW in Löningen die Straße Ahrendvehn aus Richtung Wassermühlenweg kommend. Vor ihr fuhr ein 56-jähriger Löninger mit seinem LKW in die gleiche Richtung und beabsichtigte, nach links in eine Hofzufahrt abzubiegen. In diesem Moment überholte die 22-Jährige den LKW-Fahrer, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Cloppenburg - Verkehrsunfall zwischen PKW und Fahrrad Am 03. September 2021 gegen 14:08 Uhr beabsichtigte ein 46-jähriger Oldenburger von der Museumstraße in Cloppenburg auf die Hagenstraße aufzufahren. Dabei übersah er eine von rechts kommende 15-jährige Fahrradfahrerin aus Cloppenburg, die den Radweg an der Hagenstraße aus ihrer Sicht auf der falschen Seite befuhr, so dass es zum Zusammenstoß der beiden Beteiligten kam. Die Fahrradfahrerin wurde dabei leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell