Lohne - Kennzeichendiebstahl

Zwischen Dienstag, 31. August 2021, 22.00 Uhr, und Mittwoch, 1. September 2021, 6.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person beide Kennzeichen "VEC-BO 781" von einem BMW 1, welcher auf einem Parkplatz im Südring stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Damme - Versuchter Einbruch in eine Gaststätte

In der Zeit zwischen Samstag, 21. August 2021, 16.00 Uhr und Mittwoch, 1. September 2021, 18.40 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen die Eingangstür einer Gaststätte in der Mühlenstraße aufzuhebeln. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Sachbeschädigung an Kfz

Am Donnerstag, 2. September 2021, in der Zeit von 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr zerkratzen unbekannte Personen am neuen Markt einen BMW Mini Cooper S und einen VW Golf. Die beiden Pkw waren ordnungsgemäß nebeneinander auf dem dortigen Parkplatz abgestellt. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 500,00 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Vechta entgegen, Tel.: 04441-943-0.

Visbek - Fahren trotz Fahrverbot

Am Donnerstag, 2. September 2021, 10.15 Uhr befuhr eine 43-jährige Frau aus Visbek mit einem Pkw die Wildeshauser Straße, obwohl gegen sie seit dem 1. August 2021 ein Fahrverbot besteht. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Donnerstag, 2. September 2021, um 13.50 Uhr, kam es auf der Wicheler Straße zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Steinfeld übersah den Bremsvorgang einer vorausfahrenden 52-jährigen Autofahrerin aus Lohne und fuhr auf. Die Frau wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Vechta / OT Langförden - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag, 20. August 2021, von 12.30 Uhr bis 12.45 Uhr beschädigte ein*e bislang unbekannte*r Verkehrsteilnehmer*in einen Toyota, RAV4, welcher auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hauptstraße in Vechta OT Langförden parkte. Der/Die Unfallverursacher*in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta unter der Tel.-Nr. 04441-9430 in Verbindung zu setzen.

