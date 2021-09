Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Friesoythe - Sachbeschädigung an PKW

Am Donnerstag, den 2. September 2021, zwischen 6.55 Uhr und 16.05 Uhr wurde durch bislang unbekannte Personen im Tannenweg die rechte Seitenscheibe eines Renault beschädigt. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Friesoythe- Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, den 2. September 2021, zwischen 14.00 Uhr und 15.25 Uhr kam es in der Langen Straße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein*e bislang unbekannte*r Fahrzeugführer*in beschädigte einen auf dem Seitenstreifen geparkten Hyundai und entfernte sich anschließend von der Unfallstelle. Am Pkw entstand Sachschaden in Höhe von etwa 150 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe unter Tel.: 04491-93160 entgegen.

Saterland- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, den 2. September 2021, gegen 16.35 Uhr befuhr ein 70-jähriger Mann aus Cloppenburg mit einem Schülertaxi die B401 in Richtung Oldenburg. Als er in nach links in die Hüllener Straße abbiegen wollte, bemerkte dies ein 30-jähriger Fahrzeugführer aus Spahnharrenstätte, der sich mit seinem Fahrzeug dahinter befand, zu spät und überholte das Schülertaxi. Hierbei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Eine 13,- und eine 16-jährige Saterländerin, die sich im Taxi befanden, erlitten leichte Verletzungen. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9500 Euro.

Barßel- Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Donnerstag, den 2. September 2021, gegen 16.15 Uhr fuhr eine 9-jährige aus Barßel mit ihrem Fahrrad zwischen den geparkten PKW auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Langen Straße. Hierbei übersah sie eine 49-jährige Barßelerin, die dort fußläufig unterwegs war und stieß mit dieser zusammen. Beide Beteiligte kamen durch den Zusammenstoß zu Fall und erlitten leichten Verletzungen. Zudem fiel das Fahrrad gegen einen geparkten PKW und beschädigte diesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.

