Damme - versuchter Kfz-Aufbruch

In der Zeit zwischen Dienstag, 31. August 2021, 23.00 Uhr und Mittwoch, 1. September 2021, 7.00 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person die Beifahrertür eines Multivans der Marke VW aufzuhebeln, welcher auf einer Hofzufahrt in der Straße Fredholt stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Damme unter 05491-999360 entgegen.

Vechta - Schuppenbrand

Am Mittwoch, 1. September 2021, gegen 12.00 Uhr, erhielt die Polizei Kenntnis über einen Schuppenbrand in der Straße Zum Bruch. Bei Eintreffen der Polizei stand der Schuppen des Einfamilienhauses in Vollbrand. Die Feuerwehr konnte das Feuer ablöschen. Durch den Brand wurde der Schuppen zerstört und das Einfamilienhaus ist im Bereich des Dachstuhls durch das Feuer beschädigt worden. Auch am Dachüberstand des Nachbarhauses kam es nach bisherigen Erkenntnissen zu Beschädigungen durch Funkenflug und Ruß. Die Brandursache ist bislang unbekannt. Die geschätzte Schadenshöhe liegt bei ca. 150.000 Euro. Durch den Brand sind keine Menschen verletzt worden.

Lohne - Sachbeschädigung

Am Dienstag, 31. August 2021, zwischen 7.30 Uhr und 16.00 Uhr, zerkratzte eine bislang unbekannte Person die gesamte rechte Fahrzeugseite eines Mazda 3, welcher auf einem Parkplatz in der Langweger Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Mittwoch, 1. September 2021, um 11.00 Uhr, geriet ein 19-jähriger Autofahrer aus Goldenstedt in eine Kontrolle der Polizei. Dabei hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Drogenvortest bestätigte den Verdacht. Im Rahmen der Kontrolle flüchtete der Betroffene zu Fuß vom Kontrollort, konnte aber durch die Polizeibeamten gestellt werden. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und es wurde eine Blutprobe entnommen.

Lohne - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Mittwoch, 1. September 2021, um 18.05 Uhr fuhr eine 59-jährige Autofahrerin aus Lohne auf der Mittelwalder Straße in Richtung Bergweg. Am Bergweg übersah sie den auf dem Radweg fahrenden 36-jährigen Fahrradfahrer und es kam zum Zusammenstoß. Der Fahrradfahrer aus Lohne verletzte sich dabei leicht.

Damme - Tuning

Am Dienstag, 31. August 2021, zwischen 15:45 Uhr und 17:00 Uhr geriet ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Holdorf auf der Mühlenstraße in eine Kontrolle der Polizei. Eine durchgeführte Abgasmessung ergab einen Wert von 104 db bei erlaubten 84 db. Außerdem waren Distanzscheiben verbaut, die nicht eingetragen waren. Damit war die Betriebserlaubnis erloschen. Die Kennzeichen sowie die Zulassungsbescheinigung Teil I wurden beschlagnahmt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

