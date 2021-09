Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl an PKW

Zwischen Dienstag, 31. August 2021, gegen 20.00 Uhr und Mittwoch, den 1. September 2021, um 09.00 Uhr trennten bislang unbekannte Personen den Katalysator eines geparkten PKW im Eibenweg ab und entwendeten diesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 650 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Cloppenburg unter Tel.:04471-18600 entgegen.

Lindern - Fahrraddiebstahl

Am Sonntag, 29. August 2021, zwischen 2.00 Uhr und 4.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Störtebecker Hollandrad, welches an der rechten Hauswand einer Gaststätte in der Werlter Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lindern unter 05957 967790 entgegen.

Sevelten - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 1. September 2021, und Mittwoch, 1. September 2021, 8.00 Uhr, beschmierte eine bislang unbekannte Person eine Pumpstation am Ausgleichsbecken in der Ginsterstraße/Sonnentauring mit einer unbekannten Substanz. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cappeln unter 04478 958600 entgegen.

