Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Wohnwagen aufgebrochen

Blankenheim (ots)

In dem Zeitraum vom 31.07.2021 und 21.08.2021 kam es in Blankenheim-Freilingen Am Freilinger See zu mehreren Wohnwageneinbrüchen. Es wurden diverse Schubladen durchsucht, jedoch nur Lebensmittel entwendet. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Rufnummer 02251/7990 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell