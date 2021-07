Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Fahrraddemonstration in Bonn am Freitag, 16.07.2021

Bonn (ots)

Am morgigen Freitag (16.07.2021) findet in Bonn zum bundesweiten Aktionstag "Rote Klimakarte" eine Fahrrad-Demonstration unter dem Motto "Klimaschutz Ausbremsen? Rote Klimakarte!" statt.

Die Veranstalter rechnen mit rund 200 Teilnehmern. Die Fahrräder starten gegen 15:30 Uhr vom Platz der Vereinten Nationen aus und bewegen sich anschließend auf folgendem Weg durch die Stadt:

Kurt-Schumacher-Straße, Heinrich-Brüning-Straße, Fritz-Erler-Straße, Sträßchensweg, Franz-Josef-Strauß-Allee, Petra-Kelly-Allee, Ludwig-Erhard-Allee, Heinemannstraße, Jean-Monnet-Straße, Kurt-Georg-Kiesinger-Allee, Robert-Schuman-Platz 1 (Zwischenkundgebung am Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur), Kurt-Georg-Kiesinger-Allee, Jean-Monnet-Straße, Heinemannstraße, Godesberger Allee, Friedrich-Ebert-Allee, Helmut-Schmidt-Platz, Helmut-Kohl-Allee, Willy-Brandt-Allee, Bundeskanzlerplatz, Reuterstraße, Hausdorffstraße, Eduard-Otto-Straße, Franz-Lohe-Straße, Zentralverband für Kfz-Gewerbe (Zwischenkundgebung), August-Bier-Straße, Bonner Talweg, Reuterstraße, Argelanderstraße, Poppelsdorfer Allee, Baumschulallee, Beethovenplatz, Wittelsbacherring, Viktoriabrücke, Hochstadenring, Bornheimer Straße, Volkswagen-Zentrum Bornheimer Straße, Höhe Am Propsthof (Zwischenkundgebung), Am Propsthof, Auf dem Hügel, Hermann-Wandersleb-Ring, Rochusstraße, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (Rochusstraße 1, Zwischenkundgebung), Rochusstraße, Villemombler Straße, Fontainengraben, Julius-Leber-Straße, Josef-Wirmer-Straße, Deutscher Verein der Gas- und Wasserwirtschaft (Zwischenkundgebung), Julius-Leber-Straße, Konrad-Adenauer-Damm, Provinzialstraße, Villemombler Straße.

Die Veranstaltung endet gegen 18:00 Uhr mit einer Abschlusskundgebung vor dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie. Rund um den Aufzugsweg kann es zu vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen kommen.

