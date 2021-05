Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Fahren unter Drogeneinfluss +++ Verkehrskontrolle führt zu zahlreichen Anzeigen +++ Unfall mit hoher Schadenssumme

Cuxhaven (ots)

Geestland. Am Montag, den 24.05.2021, gegen 16:45 Uhr, wurden Beamte des Polizeikommissariats Geestland auf ein Mofa aufmerksam, dass die Neuenwalder Straße in Richtung Debstedt befuhr. Bei der anschließenden Kontrolle konnten bei dem 24-jährigen Fahrzeugführer aus Geestland Anhaltspunkte für eine Betäubungsmittelbeeinflussung festgestellt werden. Ein positiver Drogenvortest sorgte schließlich für Klarheit. Bei dem Geestländer wurde aufgrund der Feststellungen eine Blutprobe angeordnet und die Weiterfahrt untersagt.

Cuxhaven. Am Sonntag, 23.05.2021, kontrollierten Kräfte der Polizeiinspektion Cuxhaven gegen 03:55 Uhr einen Cuxhavener Pkw. Bei der Kontrolle des 19-jährigen Fahrzeugführers aus der Wurster Nordseeküste stellten die Beamten fest, dass dieser nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis ist. Zudem ergab die Überprüfung seiner Fahrtüchtigkeit Hinweise auf eine Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe im Krankenhaus angeordnet. Bei der Durchsuchung des 19-jährigen fanden die Beamten zudem ein Messer, einen Schlagring sowie mutmaßliche Drogen. Gegen den 19-Jährigen wurden daher Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss und Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- sowie Waffengesetz gefertigt.

Cuxhaven. Am Montag, 24.05.2021, ereignete sich auf dem Parkplatz Am Seedeich in Cuxhaven gegen 11:55 Uhr ein Verkehrsunfall, der durch mehrere Zeugen beobachtet wurde. Eine 68-jährige Cuxhavenerin fuhr mit ihrem Pkw zunächst gegen eine Betonbegrenzung und beschädigte hierdurch sowohl ihren Mercedes als auch einen weiteren dort abgestellten Pkw der Marke KIA. Die Fahrzeugführerin touchierte anschließend einen BMW und überfuhr einen Metallpfosten. Schließlich habe sie ihren Pkw nochmals beschleunigt. Durch das Überfahren eines Bordsteins habe ihr Mercedes kurzfristig abgehoben und sei dann ausgerollt und zum Stehen gekommen. Ein 51-Jähriger aus NRW beendete die Fahrt, indem er den Zündschlüssel aus dem Wagen zog. Die Fahrzeugführerin habe einen verwirrten Eindruck gemacht und wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen sie wurde eingeleitet. Der Mercedes und der KIA mussten vom Unfallort abtransportiert werden, da beide nicht mehr fahrbereit waren. Der verursachte Schaden wird auf etwa 22.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell