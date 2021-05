Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Medieninformation der Polizeiinspektion Cuxhaven vom 23. Mai 2021

Cuxhaven (ots)

Bereich Cuxhaven:

Siehe auch Bereich Geestland.

Bereich Geestland:

Täterfestnahme nach Ladendiebstahl

Gemarkung Loxstedt. Am 22.05.21, gegen 16:15 Uhr, wurde durch Beamte des PK Geestland ein Kleinwagen auf der A27 im Bereich der Anschlussstelle Bremerhaven-Süd, Fahrtrichtung Walsrode, nach kurzer Nachfahrt gestoppt, da der PKW im Zusammenhang mit einem Ladendiebstahl größeren Umfanges in Otterndorf stehen sollte. Der 21-jährige, aus Bremen stammende, Fahrzeugführer ignorierte zunächst das polizeiliche Anhaltesignal, während der 24-jährige, ebenfalls aus Bremen stammende, Beifahrer damit beschäftigt war, das Diebesgut aus dem PKW zu werfen, welches jedoch durch nachfolgende Polizeibeamte eingesammelt werden konnte. Das Diebesgut, überwiegend Tabakwaren, hat einen Gesamtwert von ca. 700 Euro. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich zudem heraus, dass die angebrachten Kennzeichen nicht an den Pkw gehörten, die Zulassungssiegel gefälscht waren und der polizeibekannte Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die beiden müssen sich nicht nur bezüglich diverser Verkehrsstraftaten verantworten, sondern zum wiederholten Male mit einer Strafanzeige wegen gewerbsmäßigen Diebstahls rechnen.

Trunkenheitsfahrt auf BAB

Am frühen Sonntagmorgen, 23.05.2021, gegen 01:45 Uhr, meldete ein Verkehrsteilnehmer einen auffällig fahrenden VW Golf mit Bremerhavener Kennzeichen, auf der A27, Fahrtrichtung Cuxhaven, im Bereich der Anschlussstelle Hagen. Der PKW habe bereits zweimal die Schutzplanke gestreift. Der PKW konnte durch Beamte des Polizeikommissariates Geestland und durch Kräfte der Polizei Bremerhaven nach einer Verfolgungsfahrt mit hoher Geschwindigkeit im Stadtgebiet Bremerhaven gestoppt werden. Ein Atemalkoholtest beim 48-jährigen Fahrzeugführer aus Bremerhaven ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Als der 48-jährige zwecks Blutprobenentnahme der Polizeiwache zugeführt werden sollte, weigerte er sich, beleidigte die eingesetzten Beamten und beschädigte zudem ein Einsatzfahrzeug der Polizei. Nach erfolgter Blutentnahme und Beschlagnahme seines Führerscheines verließ er nur unter Androhung einer Ingewahrsamnahme das Polizeigelände. Der 48-jährige muss sich nun mehreren Strafanzeigen stellen.

Bereich Hemmoor:

Bereich Schiffdorf:

Siehe auch Bereich Geestland.

Mit freundlichen Grüßen

Martin Kühne

Polizeihauptkommissar Dienstschichtleiter am Sitz der Polizeiinspektion Cuxhaven

Original-Content von: Polizeiinspektion Cuxhaven, übermittelt durch news aktuell