Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Zeugen gesucht - Straßenverkehrsgefährdung auf der L119 und L118

Cuxhaven (ots)

Wurster Nordseeküste/Geestland. Am Mittwoch (19.05.2021 ) wurde der Polizei gegen 14.00 Uhr ein auffällig fahrender Pkw gemeldet. Der graue VW Touran mit Cuxhavener Kennzeichen war von Dorum kommend auf der L119 in Richtung Neuenwalde unterwegs. Danach fuhr er auf der L118 weiter in Richtung Krempel. Dort konnte das Fahrzeug gestoppt werden. Der Fahrer, ein 79-Jähriger aus der Stadt Geestland, soll hierbei mehrfach in den Gegenverkehr geraten sein. Ein Motorradfahrer sei beinahe mit dem Touran kollidiert. Gegen den Verursacher wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Fahrtüchtigkeit des Seniors war durch körperliche Einschränkungen nicht mehr gegeben. Gefährdete Verkehrsteilnehmer, insbesondere der Motorradfahrer, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Geestland, unter der Rufnummer 04743/9280, zu melden.

