Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Uhingen - Beim Spaziergang bestohlen

Die Geldbörse auf dem Sitz lockte am Dienstag bei Uhingen einen Dieb.

UlmUlm (ots)

Um 14 Uhr stellte ein Mann seinen Renault auf einem Wanderparkplatz in der Schorndorfer Straße in Holzhausen ab. Als er eine knappe Stunde später von seinem Spaziergang zurückkehrte, sah er an seinem Auto eine eingeschlagene Scheibe. Die Geldbörse, die er auf dem Fahrersitz liegen lassen hatte, war weg. In der befanden sich Geld und persönliche Dokumente. Die Polizei aus Uhingen (Tel. 07161/93810) hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie warnt davor, in Fahrzeugen Wertsachen und Taschen zurückzulassen. Das lockt Diebe an. Und ein Auto ist kein Tresor.

+++2007453

