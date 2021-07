Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Geislar: Unbekannte brachen Auto auf - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am frühen Sonntagabend (11.07.2021), zwischen 18:00 Uhr und 19:25 Uhr, haben bislang unbekannte Täter ein Auto in Geislar aufgebrochen, um an Beute innerhalb des Fahrzeugs zu gelangen.

Nach bisherigem Ermittlungsstand schlugen die Täter bei dem zur Tatzeit auf einem Parkplatz an der Niederkasseler Straße stehenden Fahrzeug die Scheibe der Beifahrertür ein.

Die Diebe entwendeten fest verbaute Fahrzeugteile wie das Lenkrad, die Tachoeinheit und das Navigationsgerät sowie eine hochwertige Bohrmaschine aus dem Fahrzeuginnenraum und verließen den Tatortbereich unerkannt.

Das zuständige Kriminalkommissariat 35 hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Diese nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen.

