POL-BN: Bonn-Gronau: Zwei Einbrecher überrascht - 43-Jähriger festgenommen

Bonn (ots)

In der Nacht zu Dienstag (13.07.2021) nahmen Beamte der Polizeiwache Bad Godesberg nach einem Zeugenhinweis einen mutmaßlichen Einbrecher in der Bonner Rheinaue fest:

Zur Tatzeit gegen 00:05 Uhr hatten mehrere aufmerksame Zeugen im Bereich der Kurt-Schumacher-Straße zunächst einen lauten Knall von der Rückseite eines Bürogebäudes wahrgenommen. Einer der Zeugen beobachtete sodann zwei Männer, die augenscheinlich gerade versucht hatten, in das Gebäude einzusteigen. Beide rannten sofort in Richtung Rhein davon. Den Zeugen gelang es, einen der Männer bis in die Rheinaue zu verfolgen, wo zwischenzeitlich alarmierte Beamte der Wache Bad Godesberg den 43-Jährigen stellen konnten. Der Mann wurde vorläufig festgenommen und ins Polizeipräsidium gebracht. Sein Mittäter flüchtete in Richtung Norden.

Er kann bislang als etwa 1,70-1,80 m groß, mit normaler Statur, dunklen Haaren und seitlich rasierter Kurzhaarfrisur beschrieben werden und soll stark verschmutzte, weiße Nike-Schuhe, eine weite dunkelblaue Jeanshose sowie einen dunklen Kapuzenpullover mit Kapuze getragen haben.

An dem Bürogebäude stellten die Beamten eine eingeschlagene Fensterscheibe fest. Ob die mutmaßlichen Einbrecher ins Gebäude gelangten, wird derzeit noch ermittelt.

Da sich bei dem Festgenommenen Anhaltspunkte für einen Drogenkonsum ergaben, wurde ihm von einem Arzt eine Blutprobe entnommen. Nach ersten Maßnahmen durch die Kriminalwache übernahm das zuständige Kriminalkommissariat 34 am Dienstagmorgen die weiteren Ermittlungen zum Geschehen, die derzeit noch andauern. Zeugen, die Angaben zu dem Flüchtigen machen können, werden gebeten, unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK34.Bonn@polizei.nrw.de bei den Ermittlern zu melden.

