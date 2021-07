Polizei Bonn

POL-BN: Bornheim: Unbekannte entwendeten umfangreiches Leergut von Getränkemarktgelände - Kripo ermittelt

Bonn (ots)

In dem Zeitraum zwischen dem 11.07.2021, gegen 22:00 Uhr, und dem 12.07.2021, gegen 07:00 Uhr, suchten bislang unbekannte Täter das Grundstück eines Getränkemarktes auf der Straße "Am Hellenkreuz" in Bornheim auf. Nach der Spurenlage gelangten sie durch eine gewaltsame Beschädigung an der mehrere Meter hohen Zauneinfriedung auf das Gelände, auf dem das Leergut gelagert wurde. Die Diebe entwendeten schließlich Leergut im Wert von mehreren hundert Euro und verließen dann den Tatortbereich. Das zuständige KK 37 übernimmt die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall. Mögliche Zeugen können sich unter der Rufnummer 0228-150 mit der Polizei in Verbindung setzen.

