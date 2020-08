Polizei Duisburg

POL-DU: Duisburg/Gelsenkirchen: Zwölfjährige aus Gelsenkirchen vermisst - Polizei sucht Zeugen

Seit Donnerstag, 13.08.2020, wird eine Zwölfjährige aus Gelsenkirchen vermisst. Das Mädchen wurde zuletzt gegen 16.30 Uhr an ihrer Wohnanschrift an der Vestischen Straße im Stadtteil Horst gesehen. Sie ist etwa 1,55 Meter groß, schlank, hat braun-grüne Augen sowie braune, schulterlange Haare. Wer hat das zwölfjährige Mädchen gesehen oder weiß, wo sie sich aktuell aufhält? Sie könnte Bezugspunkte nach Duisburg haben. Hinweise zu der Vermissten nimmt die Polizei in Gelsenkirchen unter den Rufnummern 0209/365-8212 (Kriminalkommissariat 22) oder -8240 (Kriminalwache) bzw. -2160 (Leitstelle) entgegen.

