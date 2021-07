Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter-Niederdollendorf: Radfahrer flüchtete nach Kollision mit Fußgängerin vom Unfallort

Königswinter (ots)

Ein bislang unbekannter Radfahrer ist am vergangenen Dienstag (06.07.2021) zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr in Königswinter-Niederdollendorf vom Unfallort geflüchtet, nachdem er eine 65-jährige Fußgängerin angefahren hatte.

Zur Unfallzeit ging die Frau aus Richtung Bonn kommend die Johannes-Albers-Allee am Rheinufer entlang. In dem Bereich, in dem sich die zuvor baulich getrennten Fuß- und Radwege kreuzen, kam es zum Zusammenstoß mit einem Radfahrer, der in Richtung Bonn fuhr. Dabei stürzte die 65-Jährige und brach sich mehrere Knochen an der Hand. Der Radfahrer fuhr weiter, ohne sich um die Fußgängerin zu kümmern. Diese wurde dann kurzzeitig von einem etwa 40-jährigen Mann und dessen Sohn betreut und musste später stationär im Krankenhaus behandelt werden. Von dort aus wurde auch die Polizei später über den Unfall informiert.

Der unbekannte Radfahrer kann bislang als recht klein, schlank und mit dunklen Haaren beschrieben werden. Er soll eine schwarze Hose, Jeans und eine dunkle Kappe getragen haben und mit einem schwarzen Herrenfahrrad unterwegs gewesen sein.

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen. Die Ermittler bitten nun insbesondere um die Kontaktaufnahme der noch unbekannten Zeugen sowie um Hinweise von weiteren möglichen Zeugen, die das Geschehen oder den flüchtigen Radfahrer beobachtet haben. Diese werden unter 0228 15-0 oder VK1.Bonn@polizei.nrw.de entgegengenommen.

