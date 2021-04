Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand in der Burgstraße

Rodalben (ots)

Am Dienstag, gegen 10:45 Uhr, wird ein Brand eines Grundstückes gemeldet. Vor Ort wurde ein brennender Pkw und ein brennender Holzstapel festgestellt. Die Feuerwehr Rodalben konnte den Brand löschen. Neben dem nicht zugelassenen Pkw wurde auch ein Anhänger beschädigt. Angaben zur Schadenshöhe liegen noch nicht vor. Personen kamen nicht zu Schaden. Da die Brandursache noch unklar ist, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen übernommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell