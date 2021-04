Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall unter Drogeneinfluss

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.04.2021, 12:30 Uhr.

Ort: Zweibrücken, L 471. SV: Ein 21-jähriger Pkw-Fahrer, der die Pirmasenser Straße in Richtung der Kreuzung mit der L 471 befahren hatte, wollte trotz gelben Blinklichts der Lichtsignalanlage nach links in Richtung Contwig abbiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 70-jährigen Mannes, der sich auf der L 471 bevorrechtigt von rechts der Kreuzung näherte und diese in Fahrtrichtung Contwig überqueren wollte. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem erheblicher Sachschaden (4.000 EUR am Pkw des 21-Jährigen, 8.000 EUR am Pkw des 70-Jährigen) entstand. Da bei dem 21-Jährigen im Rahmen der Unfallaufnahme deutliche Hinweise auf Drogenkonsum festgestellt wurden, musste dem jungen Mann eine Blutprobe entnommen werden. Ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet. In diesem droht dem 21-Jährigen der Verlust seines Führerscheins, wenn das Ergebnis der Blutprobe den Verdacht des Drogenkonsums bestätigen sollte. | pizw

