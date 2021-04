Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brennende Papiermülltonne am Windhof

Pirmasens (ots)

Am Montag, um 04:00 Uhr, wurde eine brennende Mülltonne in der Straße "Am Windhof" gemeldet. Ein unbekannter Täter hat die Mülltonne auf der Straßenmitte, Höhe Hausnummer 1, angezündet. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eingesetzt war ein Fahrzeug und vier Mann Besatzung. Eine Gefahr des Übergreifens des Feuers bestand nicht. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell