Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfallflucht

Pirmasens (ots)

Ein aufgrund des verursachten Schadensbildes mindestens knapp drei Meter hohes Fahrzeug befuhr am Sonntag zwischen 07:45 Uhr und 11:20 Uhr die Kolpingstraße und bog nach links in den Pirmasenser Weg ab. Dabei kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Verkehrsschildern. Der dabei verursachte Schaden wird auf 1000 Euro geschätzt. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

