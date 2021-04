Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Holz- und Kohlebriketts brannten unter einem Unterstand

Mönchengladbach-Wickrathberg, 06.04.2021, 18:06 Uhr, Niersstraße (ots)

Heute am frühen Abend erhielt die Leitstelle der Feuerwehr mehrere Notrufe, die einen Brand aus dem rückwärtigen Bereich an einem Wohnhaus an der Niersstraße im Ortsteil Wickrathberg meldeten. Bei Eintreffen der Feuerwehr stieg dichter Rauch aus diesem Bereich auf. Die Feuerwehr verschaffte sich über ein Gartentor den Zugang zum rückwärtigem Bereich. Dort brannten Holz- und Kohlebriketts unter einem Überstand. Das Feuer drohte auf den Überstand überzugreifen. Die Feuerwehr konnte das Feuer schnell ablöschen, hierzu wurden die Brikettstapel auseinandergezogen. Die Einsatzstelle konnte nach Abschluss der Löscharbeiten den Besitzern übergeben werden.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswachen II (Holt), das Löschfahrzeug der FRW III (Rheydt), die Einheiten Wickrathberg und Wanlo der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt sowie der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtsrat Sven Hoffknecht

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach