Feuerwehr Mönchengladbach

FW-MG: Brennender Sperrmüll entwickelte sich zum Zimmerbrand

Mönchengladbach-Stadtmitte, 03.04.21, 00:11 Uhr, Waldhausener Straße (ots)

Um 00:11 Uhr wurde der Leitstelle der Feuerwehr brennender Sperrmüll auf dem Gehweg vor einem Haus auf der Waldhausener Straße gemeldet.

Durch die hohe Brandtemperatur barsten die beiden Fensterscheiben im Erdgeschoss des Wohnhauses und das Feuer konnte sich so weiter in die dortige Wohnung ausbreiten. Der Brand konnte durch die eingesetzten Kräfte schnell gelöscht werden, alle Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen und wurden vom Rettungsdienst betreut. Im Anschluss an die Löscharbeiten wurde die Wohnung im Erdgeschoss und der Treppenraum mit einem Hochleistungslüfter entraucht.

Bei diesem Einsatz wurde keine Person verletzt. Die Einsatzstelle wurde anschließend der Polizei für weitere Ermittlungen übergeben.

Im Einsatz waren der Löschzug der Feuer- und Rettungswache I (Neuwerk), ein Löschfahrzeug der Feuer- und Rettungswache II (Holt), die Einheit Stadtmitte der Freiwilligen Feuerwehr, zwei Rettungswagen, ein Notarzt und der Führungsdienst der Berufsfeuerwehr.

Einsatzleiter: Brandamtmann Bernd Kretschmann

Original-Content von: Feuerwehr Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell