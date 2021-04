Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: 11-jährige Ausreißerin

Zweibrücken (ots)

Zeit: 26.04.2021, 17:05 Uhr. Ort: Zweibrücken, Stadtgebiet. SV: Nicht weit kam eine 11-jährige Ausreißerin, die nach einer Meinungsverschiedenheit mit ihrer Mutter kurzerhand unbemerkt ihre Sachen in eine größere Tasche gepackt hatte und sich mit dieser und ihrem Fahrrad auf den Weg nach Bad Bergzabern zu einer Freundin machen wollte. In der Parallelstraße sprach sie eine Passantin an und bat diese, sie mit ihrem Wagen zur besagten Freundin zu fahren. Die Frau verständigte aber lieber die Polizei, die das Kind zu seiner überraschten Mutter zurückbrachte, womit der Ausreißversuch recht schnell ein gutes Ende gefunden hatte. | pizw

