Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Heiligenhafen

Durch beherztes Eingreifen von Ersthelfern und eines Polizisten konnte Schlimmeres verhindert werden

Lübeck (ots)

Am 06. Oktober 2020 kam es gegen 22:00 Uhr im Yachthafen in Heiligenhafen zu einem Unglücksfall. Ein Mann war augenscheinlich über Bord gegangen, befand sich im Wasser und konnte dann nicht mehr mit eigener Kraft auf den Steg bzw. sich an Bord seiner Yacht ziehen. Sofort sprangen zwei Zeugen hinterher, um den 71-jährigen Urlauber zu retten. Die Ehefrau alarmierte währenddessen die Rettung und die Polizei.

Von den eintreffenden Polizeibeamten des Polizeireviers Heiligenhafen sprang ein Polizist ebenfalls zu dem Verunglückten in die Ostsee. Nur zu dritt und mit vereinten Kräften gelang es den 71-Jährigen, dessen Kräfte merklich nachließen, über Wasser zu halten, bis er von den Einsatzkräften der Feuerwehr mit einem Schlauchboot gerettet und in einem Rettungswagen ärztlich versorgt werden konnte. Anschließend wurde er in eine Klinik gebracht.

Die beiden Ersthelfer und der Polizist brachte ein Rettungswagen vorsorglich ebenfalls in die Klinik. Sie konnten aber nach einer ärztlichen Begutachtung wieder gesund entlassen werden.

Warum der Mann aus Nordrhein-Westfalen ins Wasser fiel, ist Bestandteil der laufenden Ermittlungen. Eine Gewalttat ist nach derzeitigen Erkenntnissen jedoch ausgeschlossen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Lübeck

Stabsstelle; Öffentlichkeitsarbeit

Vanessa Gräfin von Hahn

Telefon: 0451 - 131 - 2008

Fax: 0451-131 2019

E-Mail: pressestelle.luebeck.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell