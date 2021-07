Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Kreis Soest - Falscher Bankmitarbeiter schickt betrügerischen Link

Kreis Soest (ots)

Am Freitag (16. Juli) erhielt ein Bürger im Kreis Soest einen Anruf von einem angeblichen Bankmitarbeiter. Dieser wies ihn darauf hin, dass es ein neues TAN-Verfahren geben und er ihm aufgrund dessen einen Link zusenden würde, dem er für weitere Informationen folgen solle. Nachdem der Angerufene dies getan hatte, bemerkte er schnell, dass hier hinter eine Betrugsmasche steckte. Doch wie er am darauffolgenden Montag feststellen musste, reichte es offensichtlich nicht den die Mail mit dem Link zu löschen. Er erhielt nun von dem richtigen Mitarbeiter seiner Bank einen Anruf, in dem er darauf hingewiesen wurde, dass mittlerweile ein fünfstelliger Betrag von seinem Konto abgebucht worden wäre. Obwohl teilweise das Geld wieder zurückgebucht werden konnte, ist es fraglich, ob dies auch mit der Restsumme möglich ist. (reh)

