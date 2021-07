Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein - Polizei nimmt Tatverdächtige nach Ladendiebstahl fest

Warstein (ots)

Drei georgische Tatverdächtige im Alter von 25 bis 43 Jahren wurden von der Polizei am Montag (19. Juli) an der Anschlussstelle zur A44 im Bereich Erwitte/Anröchte vorläufig festgenommen. Gegen 13 Uhr befanden sie sich in einem Baumarkt an der Belecker Landstraße. Nachdem man dort anfangs von Vorbereitungshandlungen eines gemeinschaftlichen Ladendiebstahls ausgegangen war, konnte man später auf den Videoaufzeichnungen erkennen, dass einer von ihnen mehrere Rosenscheren hinter seinem Rücken verschwinden ließ. Anschließend verließen die drei Männer das Geschäft und fuhren mit einem Wagen davon. Bei der Kontrolle konnte die Polizei mehrere Westen mit einer Schnur am unteren Bündchen auffinden, die nach ersten Erkenntnissen für Diebstahlhandlungen genutzt werden können. Im Rahmen der Durchsuchung des Wagens kamen noch zahlreiche, original verpackte Artikel aus Bau- und Supermärkten hinzu. Die Beamten stellten daraufhin unter anderem über 20 Rosenscheren, Rollladengurte, Akkus für Gartengeräte und Äxte sicher. (reh)

