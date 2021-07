Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Möhnesee - Rad- und Pedelec-Fahrer im Blick

Möhnesee (ots)

Am Sonntag (19. Juli) führte die KPB Soest im Bereich des Möhnesees, in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr, Kontrollen bei Rad-und Pedelec-Fahrern durch. Das Ergebnis: Der absolut überwiegende Teil der Radlerinnen und Radler hatte verkehrssichere Räder. Leider hatte fast die Hälfte der Kontrollierten keinen Fahrradhelm auf. Die Polizei hoffte, dass sie den einen oder anderen von der Sinnhaftigkeit dieses wichtigen und lebensrettenden Utensils noch überzeugen konnte. So hatten die Verkehrssicherheitsberater mit ihrem Informationsstand an den Seeterrassen in Körbecke regen Gesprächsbedarf. (reh)

