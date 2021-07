Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Brake vom 18.07.2021

Delmenhorst (ots)

Ovelgönne: VU mit leicht verletzter Person

Am 17.07.2021, um 10:30 Uhr, befährt die 55-jährige Führerin eines Mitsubishi Space in Ovelgönne die Loyermoorer Straße (B211) in Fahrtrichtung Oldenburg. In Höhe der Hausnummer 39 fährt sie auf einen verkehrsbedingt zum Stehen gekommenen Pkw Renault Scenic (mit Anhänger) eines 62-jährigen Fahrzeugführers auf.

Bedingt durch den Zusammenstoß ist der Mitsubishi nicht mehr fahrbereit und muss durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Für den Bergungszeitraum wird die B211 halbseitig, in Fahrtrichtung Oldenburg, gesperrt.

Der entstandene Sachschaden an den beteiligten Fahrzeugen wird auf ca. 10.000,-EUR geschätzt.

Bei dem Verkehrsunfall wird die 55-jährige Unfallverursacherin leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus verbracht.

Gegen die 55-Jährige wird zudem ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell