Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung des PK BAB Ahlhorn vom 18.07.2021

Delmenhorst (ots)

Beamte der Autobahnpolizei Ahlhorn kontrollierten am 17.7.21 gegen 12.30 Uhr einen Pkw an der Anschlussstelle Gr. Mackenstedt, Gemeinde Stuhr. Die Überprüfung von Person und Pkw ergab, dass der Fahrzeugführer, ein 37-jähriger Mann aus Bremen, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Zudem gehörten die an dem kontrollierten Pkw angebrachten Kennzeichen zu einem anderen, längst abgemeldeten, Pkw. Gegen den Fahrzeugführer wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet: Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung, Verstoß gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz und Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

