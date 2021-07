Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 18.07.2021

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Kraftfahrzeugrennen auf dem Parkplatz An den Graften - Führerscheine beschlagnahmt

Am 18.07.2021, um 00.15 Uhr, beobachteten Polizeibeamte ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen auf dem Parkplatz "An den Graften" in Delmenhorst. Eine 19-jährige PKW Fahrerin (aus Delmenhorst) und ein 21-jähriger PKW-Fahrer (aus Delmenhorst) beschleunigten ihre Fahrzeuge nebeneinanderfahrend in Richtung Innenstadt sehr stark und überschritten dabei die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h deutlich. Die Führerscheine des PKW-Fahrers und der PKW-Fahrerin wurden vor Ort beschlagnahmt. Weiterhin wurde die Weiterfahrt untersagt und Strafverfahren (verbotenes Kraftfahrzeugrennen) eingeleitet.

Delmenhorst: Verkehrsunfall mit einem verletzten Kind

Am 17.07.2021, um 11.45 Uhr, fuhr eine 64-jährige PKW Fahrerin (aus Bremen) in der Schumannstraße in Delmenhorst rückwärts aus einer Parkbucht von einem Grundstück und übersah dabei ein 5-jähriges Mädchen (aus Delmenhorst), das mit einem Tretroller auf dem Gehweg fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde das Kind verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Ein Sachschaden entstand nicht.

