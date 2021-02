Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Sachbeschädigung an "Insektenhotel" - Zeugenaufruf!

Jever (ots)

In der Zeit von Dienstag, 16.02.2021, 08.00 Uhr und Donnerstag, 18.02.2021,18.00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung im Dr.-Fritz-Blume-Weg in Jever. Ein vor dem Jugendhaus aufgestelltes "Insektenhotel" wurde im rückwärtigen Bereich des Skaterplatzes durch bisher unbekannte Täter komplett zerstört. Hinweise zur Straftat nimmt das Polizeikommissariat in Jever unter der Rufnummer: 04461/9211-0 entgegen.

