Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Einbruchsdiebstahl im Postverteilungszentrum Jever - Zeugenaufruf!

Jever (ots)

Bisher unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Samstag, 20.02.2021, 18.30 Uhr und Montag, 22.02.2021, 07.00 Uhr, über ein Fenster Zutritt in das Postverteilungszentrum, Am Leeghamm, in Jever. Der oder die Täter entwendeten diverse Briefe und Postsendungen. Die Kriminaltechnik der Polizei sicherte Spuren am Tatort. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise in dem besagten Tatzeitraum wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen - Tel.-Nr.: 04461-808910.

