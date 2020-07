Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Korrektur zu: "Pferdeanhänger entwendet"

Bocholt (ots)

In der genannten Meldung ist unter anderem das Eindringen in ein parkendes Fahrzeug beschrieben worden. Diese Tat ereignete sich jedoch nicht, wie irrtümlich geschrieben, an der Sporker Ringstraße. Der Tatort lag an der Werther Straße in Bocholt. Link zur Originalmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4656380

