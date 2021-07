Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Geldautomaten im "Etablissement" gewaltsam geöffnet

Lippstadt (ots)

Unbekannte Einbrecher drangen in der Nacht von Sonntag auf Montag (19. Juli), zwischen 01.15 Uhr und 08.45 Uhr, in ein Etablissement für "gewisse" Stunden an der B55 zwischen Erwitte und Lippstadt ein. In dem Gebäude öffneten sie gewaltsam einen Geldautomaten und entwendeten den Inhalt. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Kriminalpolizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell