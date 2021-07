Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Zu neugierig - Hummel im Einsatz

Lippstadt (ots)

Eine Zeugin meldete in der Nacht von Samstag auf Sonntag (18. Juli) der Polizei um kurz nach 01.30 Uhr drei Personen in einem leerstehenden Wohnhaus in der Klosterstraße. Während die Polizei das Gebäude umstellte wurde auch, der zufällig in der Nähe befindliche Polizeihubschrauber "Hummel", mit eingesetzt. Die Polizei konnte anschließend drei Lippstädter im Alter von 29 und 32 Jahren dort antreffen. Sie gaben an, dass sie aus Neugier in das leerstehende Gebäude gegangen seien. Die nächtliche Neugier bescherte den Dreien nun eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. (reh)

