Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der "Von-Hoerde-Straße"

Lippstadt (ots)

Am Sonntag (18. Juli) wurde zwischen 16.00 Uhr und 20.30 Uhr ein weißer Fiat Punto in der "Von-Hoerde-Straße" durch einen anderen Verkehrsteilnehmer beschädigt. Der Wagen befand sich in dem Zeitraum auf einer Parkfläche vor den Garagen des dortigen Mehrfamilienhauses. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallverursacher vom Unfallort. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf 1.000 Euro ein. Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02941-91000 mit der Polizei in Verbindung zu setzen. (reh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell