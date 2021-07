Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Warstein-Hirschberg - Motorradfahrer stürzt

Warstein (ots)

Am Sonntag (18. Juli), gegen 11.45 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Arnsberger mit seinem Motorrad die L735 in Richtung Hirschberg. Schätzungsweise zwei Kilometer vor dem Ortseingangsschild verlor er in einer Linkskurve die Kontrolle für sein Gefährt und kam von der Fahrbahn ab. Durch den folgenden Sturz verletzte er sich leicht. Der 19-Jährige wurde anschließend mit dem Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Durch den Unfall entstand geringer Sachschaden. (reh)

