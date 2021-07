Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Werl - Lärmbelästigung - Blutprobe

Werl (ots)

Am Sonntag (18. Juli) wurde die Polizei um kurz vor Mitternacht zu einer Lärmbelästigung auf dem Schulgelände am Kucklermühlenweg gerufen, da dort Jugendliche feiern und laute Musik hören sollten. Als die Beamten eintrafen entfernten sich mehrere Jugendliche. Ein 15-jähriger Werler nutzte hierzu sein Fahrrad in "Schlangenlinienfahrt" und beleidigte die Polizisten. In der Straße "Zum Salzbach" kontrollierten sie den 15-Jährigen. Hierbei fiel ihnen der deutliche Alkoholgeruch auf. Der folgende Atemalkoholtest endete mit 1,78 Promille, der Fahrt in ein Krankenhaus zur Entnahme einer Blutprobe und zwei Anzeigen wegen Beleidigung und der Trunkenheitsfahrt. (reh)

