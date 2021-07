Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Polizeimeldungen vom Wochenende

Kreis Soest (ots)

Welver - Einbruch in ein Wohnhaus

Am späten Freitagabend, zwischen 20.00 Uhr und 23.00 Uhr, drangen bisher unbekannte Täter in ein Wohnhaus in der Straße Im Bruch ein. Nachdem die Wohnungseingangstür geöffnet wurde, durchsuchten sie die Innenräume der Wohnung. Nach jetzigem Ermittlungsstand erbeuteten die Täter lediglich einen Schlüssel. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Werl unter der Rufnummer 02922-91000 entgegen. (AG)

Lippstadt-Benninghausen - Radfahrerinnen kommen sich zu nah Am Freitag, gegen 15.25 Uhr befuhren zwei Radfahrerinnen, eine 15 Jährige aus Lippstadt und eine 15 Jährige aus Erwitte, mit ihren Fahrrädern den Radweg der Benninghauser Heide in Richtung Lippstadt. Im Verlauf der Fahrt kamen sich die beiden Radlerinnen zu nah, geraten aneinander und kamen dadurch zu Fall. Durch den Sturz zogen sich die jungen Damen leichte Verletzungen zu. (AG)

Werl-Westönnen, Einbruch in Baucontainer In der Zeit zwischen Freitag 14:00 Uhr und Samstag 17:00 Uhr drangen unbekannte Täter in einen Baucontainer ein, welcher im Einmündungsbereich des Westdahler Weg Ecke Westönner Bundesstraße, auf einer umzäunten Baustelle stand. Die Tür des Containers wurde offensichtlich aufgehebelt. Ob etwas aus dem Container entwendet wurde steht zum jetzigen Zeitpunkt nicht fest. Zeugen die in dem Bereich verdächtige Feststellungen hatten, können sich jederzeit bei der Polizei Wache Werl unter Tel. 02922-91000 melden.(bv)

Lippstadt - Vorrang nicht beachtet - Person leicht verletzt Am Samstagnachmittag, gegen 16.30 Uhr, beabsichtigte ein 55 Jähriger aus Rietberg mit seinem VW Polo vom Parkplatz des Globus-Baumarkts auf die Straße Am Mondschein einzufahren. Hierbei missachtete er den Vorrang eines 37 Jährigen aus Lippstadt, der mit seinem Daimler Chrysler auf der Straße Am Mondschein unterwegs war. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Dabei wurde eine Mitfahrerin im Daimler Chrysler leicht verletzt. Der Rettungsdienst übernahm die Erstversorgung der Verletzten vor Ort. (AG)

Ense-Bremen - Kradfahrer leicht verletzt Am Samstag, gegen 13.45 Uhr, befuhr ein 24 Jähriger aus Kamen mit seinem Motorrad der Marke KTM die Werler Straße in Ense-Bremen. In Höhe der Sparkasse verlor er aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Krad und kam damit zu Fall. Durch den Sturz zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Rettungsdienst kümmerte sich vor Ort um die Versorgung der Verletzungen. (AG)

