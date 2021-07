Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Einbruchsversuche in der Jakobistraße

Soest (ots)

Mehrere Türen, mit teils massiven Hebelmarken, zeugen von mehreren Einbruchsversuchen in einem Gebäudekomplex an der Jakobistraße. Einbrecher versuchten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (15. Juli), zwischen 20.00 Uhr und 05.10 Uhr, in die Büroräumlichkeiten des Ärztehochhauses und in eine Bäckerei zu gelangen. Weiterhin hebelten sie die Notausgangstür der dortigen Tiefgarage auf. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02921-91000 entgegen. (reh)

