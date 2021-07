Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Soest - Aufmerksame Nachbarin informiert Polizei- Tatverdächtigen festgenommen

Soest (ots)

Durch laute Geräusche wurde eine Nachbarin im Koppeweg in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (16. Juli), gegen 01.15 Uhr, auf einen 20-jährigen, in Soest wohnenden Mann, aufmerksam. Als sie aus ihrem Fenster schaute erkannte sie auch schnell den Grund für den Lärm. Der 20-Jährige war wohl zuvor auf das Dach des Fahrradschuppens bei ihrem Nachbarn draufgestiegen und dort eingebrochen. Als sie ihn ansprach lief er in Richtung Hiddingser Weg und fuhr mit einem dort abgestellten Fahrrad davon. Zivilkräfte der Polizei konnten aufgrund der Personenbeschreibung den Tatverdächtigen am Hiddingser Weg mit dem Fahrrad antreffen und ihn vorläufig festnehmen. Sie ordneten die Entnahme einer Blutprobe bei ihm an. Da das Bügelschloss am roten Damenrad der Marke "Herkules", Modell "Penta light" verbogen war, gehen die Ermittler davon aus, dass es zuvor gestohlen wurde. Aufbruchspuren auf dem Gelände des Nachbarn oder ein entwendetes Fahrrad hatten die Eigentümer nicht zu beklagen. Die Polizei fragt nun: "Wer kann Angaben über die Herkunft des Damenfahrrades machen?"(reh)

